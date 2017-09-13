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Долги жителей Кемеровской области за ЖКУ за два месяца выросли более чем на 8%

Сибирь
13 сентября, 16:55 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, сентября. /ТАСС

В сентябре показатель превысил 3,7 млрд рублей

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КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Кемеровской области задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 3,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем в июле этого года. Рост за два месяца составил 297 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Общий долг кузбассовцев за ЖКУ на начало сентября составляет уже 3,731 млрд рублей", - сказали в пресс- службе. Как сообщалось ранее, на 1 июля задолженность составляла 3 млрд 434 млн рублей, что на 716 млн больше, чем в начале года.

Замгубернатора Дмитрий Кудряшов сообщил в среду журналистам, что сбор платежей за ЖКУ составляет 92,5%, в районах - 96%. "Из 34 муниципальных образований в шести уровень сбора составляет 100% и выше за счет сбора предыдущих долгов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что население Кемеровской области в среднем платит около 60% от экономически обоснованного тарифа, оставшуюся часть ресурсникам должен выплачивать областной бюджет в виде компенсаций выпадающих доходов (КВД). Однако у региональной казны есть своя задолженность по КВД. На трудности с оплатой со стороны бюджета неоднократно указывал кузбасский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Кудряшов отметил, что основная проблема ЖКХ региона - это недофинансирование, причем не только за счет невыплат населения, но также из-за КВД. По его словам, сложившуюся систему оплаты ЖКУ со стороны населения планируется менять. Первоначально для информирования граждан о полной стоимости услуг в платежки предполагается включить строку с суммой без учета льготы, но население будет оплачивать часть тарифа.

Вернуться к проработке вопроса регион планирует после выхода к концу года распоряжения правительства по росту платежа граждан на следующий год. Гендиректор СГК Михаил Кузнецов сообщил журналистам в Рубцовске, что для компании присутствие КВД в Кузбассе, как несистемного фактора, "убивает всю экономику" и "любое желание что-то сделать". "Чтобы инвесторы приходили и рассчитывали свою деятельность, нужны хорошие условия. КВД - институт, который мог бы существовать, если бы не было проблем, но, если проблемы есть, от него надо отказываться", - сказал он.

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