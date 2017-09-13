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"Газпром нефть" построит на Омском НПЗ комплекс для отработки навыков высотных работ

Сибирь
13 сентября, 17:11 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Его строительство в Омске обусловлено проведением на предприятии масштабной модернизации с большим количеством высотных работ и заботой о безопасности рабочих

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© ПАО "Газпром нефть"

ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпром нефть" построит на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) учебный комплекс для отработки сотрудниками предприятия и его подрядчиков навыков проведения высотных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, в проект будет инвестировано порядка 18 млн рублей.

"Основой проектируемого комплекса станет многофункциональная металлоконструкция высотой до 8,5 метра, оснащенная различными типами страховочного оборудования, средствами индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС на ОНПЗ, на других нефтезаводах "Газпром нефти" подобных комплексов нет. Его строительство в Омске обусловлено проведением на предприятии масштабной модернизации с большим количеством высотных работ и заботой о безопасности рабочих. В настоящий момент сооружение находится на стадии проектирования, сроки ввода в эксплуатацию не уточняются.

Новый тренировочный комплекс войдет в состав действующего учебного полигона Омского НПЗ, который был открыт в 2014 году. Это уникальный многоцелевой образовательный центр, основой которого является выведенная из эксплуатации нефтеперерабатывающая установка.

На полигоне ведется обучение работе с теплообменниками, компрессорами, печами, колоннами и другим оборудованием, которое используется на производстве. Кроме того, основные аппараты и процессы нефтепереработки можно изучать на специальных динамических моделях в компьютерных классах.

Модернизация

Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется "Газпром нефтью" с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5".

Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию ОНПЗ превысят до 2020 года 300 млрд рублей.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн.

Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

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