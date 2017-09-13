"Газпром нефть" построит на Омском НПЗ комплекс для отработки навыков высотных работ

Продукты для малоимущих соберут в Москве и РязаниСоциальная ответственность 13 сентября, 18:23
Эксперты: ураганы в Америке могут быть вызваны глобальным потеплениемСоциальная ответственность 13 сентября, 18:09
Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в паркОбщество 13 сентября, 18:07
WADA не знает точного местонахождения Родченкова и не общается с нимСпорт 13 сентября, 17:48
Демченко: российский санный спорт нуждается в поддержке отечественной промышленностиСпорт 13 сентября, 17:48
Сеансы под охраной: российские кинотеатры усилят меры безопасности при показе "Матильды"Культура 13 сентября, 17:44
Задабривая Трампа: обвиняемый в коррупции премьер Малайзии пообещал США миллиардыМеждународная панорама 13 сентября, 17:40
Бречалов: спорт станет одним из ключевых направлений развития УдмуртииСпорт 13 сентября, 17:32
Олимпиада по договору: МОК выберет столицы Игр 2024 и 2028 годов без голосованияСпорт 13 сентября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпром нефть" построит на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) учебный комплекс для отработки сотрудниками предприятия и его подрядчиков навыков проведения высотных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
По данным пресс-службы, в проект будет инвестировано порядка 18 млн рублей.
"Основой проектируемого комплекса станет многофункциональная металлоконструкция высотой до 8,5 метра, оснащенная различными типами страховочного оборудования, средствами индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС на ОНПЗ, на других нефтезаводах "Газпром нефти" подобных комплексов нет. Его строительство в Омске обусловлено проведением на предприятии масштабной модернизации с большим количеством высотных работ и заботой о безопасности рабочих. В настоящий момент сооружение находится на стадии проектирования, сроки ввода в эксплуатацию не уточняются.
Новый тренировочный комплекс войдет в состав действующего учебного полигона Омского НПЗ, который был открыт в 2014 году. Это уникальный многоцелевой образовательный центр, основой которого является выведенная из эксплуатации нефтеперерабатывающая установка.
На полигоне ведется обучение работе с теплообменниками, компрессорами, печами, колоннами и другим оборудованием, которое используется на производстве. Кроме того, основные аппараты и процессы нефтепереработки можно изучать на специальных динамических моделях в компьютерных классах.
Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется "Газпром нефтью" с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5".
Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию ОНПЗ превысят до 2020 года 300 млрд рублей.
Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн.
Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.