В Барнауле отменили итоги голосования на выборах в гордуму по трем участкам

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БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Итоги голосования отменили на трех участках на прошедших 10 сентября выборах в городскую думу Барнаула в связи с выявленными нарушениями. Об этом сообщили в четверг в избирательной комиссии столицы Алтайского края.
"Решением избирательной комиссии города Барнаула итоги голосования на трех участках на выборах депутатов Барнаульской гордумы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу признаны недействительными. Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования", - сообщили в избиркоме.
По его информации, основаниями для такого решения стали нарушения при проведении основного и досрочного голосования, которые выявили представители избиркома. Кроме того, в инстанцию поступали обращения, связанные с нарушением процедуры голосования и работой со списками избирателей.
"Допущенные нарушения законодательства о выборах не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках №№ 89, 203 и 253. Признание итогов голосования на этих избирательных участках недействительными не повлияло на общий результат выборов", - отметили в избиркоме.
Ранее председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заявила, что нарушений, из-за которых итоги муниципальных выборов в Барнауле пришлось бы отменять, выявлено не было.
До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила движение в защиту прав избирателей "Голос" передать ей информацию о нарушениях в ходе голосования в Алтайском крае. По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, активистов беспокоит "аномально высокая" явка на досрочное голосование (на 9 сентября проголосовали 5% избирателей - прим. ТАСС). Высокую явку краевой избирком объяснил тем, что 10 сентября не смогут проголосовать из-за рабочего дня сотрудники ряда служб, а жители в выходной день уезжают на дачи.