Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Барнауле отменили итоги голосования на выборах в гордуму по трем участкам

Сибирь
14 сентября, 8:34 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 14, сентября. /ТАСС

Представители избиркома выявили нарушения при проведении основного и досрочного голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Силантьев/ТАСС

БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Итоги голосования отменили на трех участках на прошедших 10 сентября выборах в городскую думу Барнаула в связи с выявленными нарушениями. Об этом сообщили в четверг в избирательной комиссии столицы Алтайского края.

"Решением избирательной комиссии города Барнаула итоги голосования на трех участках на выборах депутатов Барнаульской гордумы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу признаны недействительными. Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования", - сообщили в избиркоме.

По его информации, основаниями для такого решения стали нарушения при проведении основного и досрочного голосования, которые выявили представители избиркома. Кроме того, в инстанцию поступали обращения, связанные с нарушением процедуры голосования и работой со списками избирателей.

"Допущенные нарушения законодательства о выборах не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках №№ 89, 203 и 253. Признание итогов голосования на этих избирательных участках недействительными не повлияло на общий результат выборов", - отметили в избиркоме.

Ранее председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заявила, что нарушений, из-за которых итоги муниципальных выборов в Барнауле пришлось бы отменять, выявлено не было.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила движение в защиту прав избирателей "Голос" передать ей информацию о нарушениях в ходе голосования в Алтайском крае. По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, активистов беспокоит "аномально высокая" явка на досрочное голосование (на 9 сентября проголосовали 5% избирателей - прим. ТАСС). Высокую явку краевой избирком объяснил тем, что 10 сентября не смогут проголосовать из-за рабочего дня сотрудники ряда служб, а жители в выходной день уезжают на дачи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
2
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
3
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске заочно арестован
4
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
5
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
6
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
7
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама