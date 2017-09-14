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В Хакасии создали микрофинансовую организацию для кредитования малого и среднего бизнеса

Сибирь
14 сентября, 11:16 UTC+3 ТАСС

Займы будут предоставляться на сумму до 3 млн рублей

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ТАСС, 14 сентября. Государственная микрофинансовая организация для кредитования малого и среднего бизнеса появилась в Хакасии, сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"Банк России принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о некоммерческой организации "Гарантийный фонд - микрокредитная компания Республики Хакасия". Теперь в Хакасии создана своя государственная микрофинансовая организация, которая будет выдавать кредиты именно малому и среднему бизнесу региона", - говорится в сообщении.

Организация создана на базе Гарантийного фонда Хакасии. Займы будут предоставляться на сумму до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев под 10% годовых. Исполнение обязательства по возврату займа обеспечивается залогом и поручительством. Получить микрокредит организации и предприниматели смогут после одобрения Совета развития Хакасии, прием заявок на предоставление кредитов начнется в конце сентября.

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