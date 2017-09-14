Пограничники задержали в Карском море два браконьерских судна

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в акватории Карского моря в пределах государственного природного заповедника "Большой Арктический" задержали два рыбопромысловых судна "Бристоль" и "Ураган", приписанные к порту Красноярск. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"При поддержке сил специального назначения осмотровые группы высадились на суда-нарушители, где обнаружили около 20 тонн арктического омуля. Для проведения разбирательства "Бристоль" и "Ураган" в сопровождении пограничного сторожевого корабля "Полярная Звезда" доставлены в порт Диксон", - говорится в сообщении.

В отношении судовладельца возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах"). В отношении капитанов судов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов").Россия