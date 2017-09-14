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Новосибирский Академпарк будет развивать высокотехнологичные компании совместно с АСИ

Сибирь
14 сентября, 11:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, сентября. /ТАСС

В рамках соглашения в Академпарке создан коворкинг-центр "Точка кипения", где будут коммерциализироваться новые разработки

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Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили с Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение, предусматривающее совместное создание и развитие высокотехнологических компаний. В рамках соглашения в Академпарке создан коворкинг-центр "Точка кипения", где будут коммерциализироваться новые разработки, сообщили в четверг ТАСС в технопарке.

"Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества, обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, установление взаимовыгодных связей с третьими лицами и информирование друг друга о результатах таких контактов, проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний, выставок, акций, конкурсов, соревнований, иных проектов)", - говорится в тексте соглашения (есть в распоряжении ТАСС).

"Точка кипения" станет одним из 10 подобных центров, которые планирует открыть АСИ в содействии с различными структурами в российских городах. Он будет направлен на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы (НТИ) - развитию научных и образовательных программ, новых разработок, а также высокотехнологичных компаний.

Соглашение также предусматривает проведение конференций, хакатонов, олимпиад, семинаров, дискуссионных клубов и других мероприятий.

НТИ - государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. В задачи университета НТИ будет входить подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать Национальную технологическую инициативу, и отработка лучших образовательных практик. Ранее сообщалось, что университет НТИ начнет работу в ноябре 2017 года.

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