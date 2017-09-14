Минтранс Бурятии: на строительство и ремонт причалов на Байкале нужно 300 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство и ремонт причалов на Байкале будет стоить порядка 300 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Решение о развитии инфраструктуры для водного транспорта на Байкале было принято в апреле в Улан-Удэ на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым. Круг необходимых работ определяет специально созданная межведомственная группа, возглавляемая руководителем Росморречфлота Виктором Олерским.

"Ориентировочная стоимость мероприятий по причальным сооружениям составляет порядка 300 млн рублей", - пояснил министр транспорта Бурятии Сергей Козлов.

По его словам, уже определены точки маршрутной сети для обслуживания регулярных пассажирских и туристических перевозок на Байкале. Это город Северобайкальск, мыс Котельниковский, местность Хакусы, город Нижнеангарск, а также поселки Танхой, Байкальск, Энхалук, Сухая, Выдрино, Турка, Усть-Баргузин и Курбулик.

Козлов отметил, что на Байкале нужны как плавучие понтонные, так и железобетонные причалы. Их изготовлением могут заниматься, по мнению министра, местные производители металлоконструкций и бетона, а также производственные площадки Восточно-Сибирского речного пароходства. Средства на работу предлагается заложить в ФЦП "Развитие транспортной системы России", для работ по причалам на южном Байкале - в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма".

6 сентября стало известно, что Министерство транспорта РФ готово финансировать развитие инфраструктуры на восточном берегу Байкала для развития водного транспорта. По данным пресс-службы правительства Бурятии, за счет федеральных средств в размере 150 млн рублей будет реконструирован земснаряд - судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ.