Решение по госпроекту сохранения Байкала отложено до второго квартала 2018 года

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Решение о выборе варианта проекта сохранения Байкала и развития прилегающих территорий отложено до второго квартала 2018 года. До этого времени федеральное правительство совместно с региональными властями должно определиться с содержанием проекта и объемами финансирования, сообщил в четверг на Байкальском международном экологическом водном форуме замдиректора департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров.

"Принятие программы отложено до второго квартала 2018 года. Необходимо организовать систему управления этой программой, одновременно проработать вопросы, связанные с ее финансированием", - сказал он.

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Полемика вокруг проекта, разработать который поручил президент РФ Владимир Путин осенью прошлого года, связана с включением в него блоков по социально-экономическому развитию байкальских регионов (Иркутской области и Бурятии). Аналитический центр при правительстве РФ совместно с регионами предложил проект "Байкал: великое озеро великой страны" с запрошенным объемом финансирования порядка 375 млрд рублей. Минприроды РФ посчитало его дорогостоящим, предложив альтернативный проект "Уникальный Байкал", содержащий исключительно экологические проекты. Регионы, в свою очередь, обратились в федеральный центр с просьбой вернуть в документ блоки по социально-экономическому развитию территорий.

По словам Григорова, объем запрошенных средств в рамках проекта "Байкал: великое озеро великой страны" объясняется количеством и масштабом проектов, собранных совместно с Иркутской областью и Бурятией. "Например, там есть дорога в Бурятии от Улан-Удэ до Северобайкальска (курорт на Байкале в районе БАМа - прим. ТАСС) стоимостью порядка 150 млрд рублей. Если из 375 млрд вычесть то, что можно отнести на вторую очередь, стоимость программы уменьшится примерно до 80-90 млрд рублей. А это меньше, чем заявка Минприроды по своему проекту "РоссияУникальный Байкал", - отметил он.

Григоров выразил мнение, что решение экологических задач на Байкале без социально-экономического развития невозможно.

Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 14-15 сентября под девизом "Мировой стандарт чистоты - озеро Байкал". В форуме принимают участие представители 16 государств и 20 регионов России. На выставке в рамках форума представлены передовые технологии очистки воды от более чем 50 российских и зарубежных компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.