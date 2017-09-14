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Более 50 тыс. жителей Новосибирской области остались без света из-за отключения на ТЭЦ

Сибирь
14 сентября, 14:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, сентября. /ТАСС

Без электроснабжения остались потребители в 46 населенных пунктах

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НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители 46 населенных пунктов в трех районах Новосибирской области остались без электричества из-за отключения на Барабинской ТЭЦ. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Четырнадцатого сентября в 12:51 на Барабинской ТЭЦ (производственное подразделение АО "СИБЭКО") действием защиты отключилась первая система шин 110 кВ... Причина выясняется", - отмечается в сообщении.

Без электроснабжения остались потребители в 46 населенных пунктах Северного, Куйбышевского и Барабинского районов (около 51,2 тыс. человек).

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