Более 50 тыс. жителей Новосибирской области остались без света из-за отключения на ТЭЦ

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители 46 населенных пунктов в трех районах Новосибирской области остались без электричества из-за отключения на Барабинской ТЭЦ. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Четырнадцатого сентября в 12:51 на Барабинской ТЭЦ (производственное подразделение АО "СИБЭКО") действием защиты отключилась первая система шин 110 кВ... Причина выясняется", - отмечается в сообщении.

Без электроснабжения остались потребители в 46 населенных пунктах Северного, Куйбышевского и Барабинского районов (около 51,2 тыс. человек).