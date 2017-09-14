РАН: появление сакситоксина в Байкале связано с лесными пожарами

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Появление сакситоксина - паралитического яда моллюсков - в акватории Байкала связано с сильными лесными пожарами вокруг озера в последние годы. Об этом сообщил в среду в ходе Байкальского экологического водного форума директор Лимнологического института (ЛИН) СО РАН Андрей Федотов.

"Увеличилось содержание токсинов, продуцируемых цианобактериями. Эта проблема, на наш взгляд, связана с пожарами. Последние горы регион горит достаточно сильно. Продукты горения становятся питательной средой для этих бактерий", - сказал он.

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Впервые об обнаружении сакситоксина в воде Байкала ученые сообщали в конце 2015 года. Тогда говорилось, что речь идет о его присутствии в незначительных количествах на байкальских губках в прибрежной полосе озера.

По словам Федотова, пораженность эндемика озера - байкальских губок (считаются естественными фильтрами воды) - наблюдается уже повсеместно, и это "одна из самых загадочных байкальских проблем", которая не связана, как считалось ранее, экспансией нитчатой водоросли спирогиры.

"В некоторых местах на Байкале нитчатая водоросль спирогира уже погружается на глубину 30 м. Это к вопросу о температурном факторе. Есть одна теория, которая говорит, что вода прогревается в прибрежной зоне, и это способствует развитию водоросли, но на глубине 30 м вода уже так прогреваться не может", - отметил ученый.

По его словам, все эти изменения исследователи наблюдают в мелководной зоне Байкала, она занимает всего 5%. "Можно говорить, что практически весь Байкал, его 95% еще стабильны", - добавил Федотов.

О Байкале

Байкал - самое глубокое озеро на планете, входит в число известнейших достопримечательностей России и мира. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшее природное хранилище пресной воды (около 80% мировых запасов).

В озеро впадают 336 рек, а вытекает всего одна - Ангара. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична.

Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 14-15 сентября под девизом "Мировой стандарт чистоты - озеро Байкал". В форуме принимают участие представители 16 государств и 20 регионов России. На выставке в рамках форума представлены передовые технологии очистки воды от более чем 50 российских и зарубежных компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.