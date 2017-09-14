Роспотребнадзор нашел три вида жуков в продуктах столовой Томского кадетского корпуса

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки нашли жуков трех видов в рисовой крупе, из которой варили кашу воспитанникам Томского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. На прошлой неделе сообщалось, что кадеты из этой школы пожаловались родителям, что нашли в каше жуков и червяков.

"В ходе лабораторных исследований выявлено, что в одной из семи проб, а именно в рисовой крупе, обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до ее доставки в складское помещение кадетского корпуса. В ходе проверки специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области также выявили нарушения в организации питания детей, в том числе несоблюдение технологии приготовления блюд из круп. Составлены протоколы об административном правонарушении.

На прошлой неделе воспитанники Томского кадетского корпуса, который работает в режиме школы-интерната и где дети живут и учатся шесть дней в неделю, пожаловались родителям, что в столовой приготовили кашу, в которой они нашли жуков и червяков. Есть кашу они отказались. Региональное управление Роспотребнадзора изъяло продукты для проверки, а следственное управление СК РФ по Томской области начало проверку сообщений СМИ по этому поводу. Директор кадетского корпуса Владимир Брыков после инцидента уволился по собственному желанию.