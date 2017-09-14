Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор нашел три вида жуков в продуктах столовой Томского кадетского корпуса

Сибирь
14 сентября, 17:05 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 14, сентября. /ТАСС

Ранее воспитанники учреждения пожаловались родителям, что в столовой приготовили кашу, в которой они нашли жуков и червяков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки нашли жуков трех видов в рисовой крупе, из которой варили кашу воспитанникам Томского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. На прошлой неделе сообщалось, что кадеты из этой школы пожаловались родителям, что нашли в каше жуков и червяков.

"В ходе лабораторных исследований выявлено, что в одной из семи проб, а именно в рисовой крупе, обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до ее доставки в складское помещение кадетского корпуса. В ходе проверки специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области также выявили нарушения в организации питания детей, в том числе несоблюдение технологии приготовления блюд из круп. Составлены протоколы об административном правонарушении.

На прошлой неделе воспитанники Томского кадетского корпуса, который работает в режиме школы-интерната и где дети живут и учатся шесть дней в неделю, пожаловались родителям, что в столовой приготовили кашу, в которой они нашли жуков и червяков. Есть кашу они отказались. Региональное управление Роспотребнадзора изъяло продукты для проверки, а следственное управление СК РФ по Томской области начало проверку сообщений СМИ по этому поводу. Директор кадетского корпуса Владимир Брыков после инцидента уволился по собственному желанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама