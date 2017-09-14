Фильм "Монах и бес" открыл шестой Забайкальский международный кинофестиваль в Чите

ЧИТА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Шестой Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ) открылся в четверг в Чите показом трагикомедии Николая Досталя "Монах и бес". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из краевой филармонии, ставшей центром торжеств.

Перед началом кинофестиваля по ковровой дорожке прошли звезды отечественного кино и представители зарубежной киноиндустрии. Читинцы получили возможность сфотографироваться с любимыми актерами и взять у них автографы. Ведущими церемонии открытия стали актеры Алена Хмельницкая и Дмитрий Дюжев.

"Киносмотр открыл фильм-притча Николая Досталя "Монах и бес". Зрителям его представил исполнитель одной из главных ролей этой картины Георгий Фетисов", - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль расширяет границы

По словам председателя оргкомитета кинофестиваля Виктора Шкулева, ЗМКФ развиваются - в рамках смотра появляются новые конкурсные программы, расширяется его география. В этом году, помимо Читы, мероприятия фестиваля пройдут в городах Нерчинск, Сретенск, Краснокаменск, Борзя, Могоча, поселке Агинское и селе Улеты. Кроме того, впервые участники киносмотра проведут показы российского кино в китайском городе Маньчжурия, жителям которого представят фильм-катастрофу Николая Лебедева "Экипаж".

"В эти дни в Забайкалье будет происходить поистине грандиозный праздник кино. У кинофестиваля очень насыщенная, содержательная программа. У нас будет возможность посмотреть отечественные и зарубежные фильмы молодых и именитых режиссеров", - сказала губернатор Наталья Жданова.

В программу фестиваля в этом году также вошли моноспектакли народного артиста России Александра Филиппенко и актера Дмитрия Дюжева, гала-концерт звезд российского кино, участвующих в ЗМКФ.

Конкурсная программа

Забайкальский кинофестиваль продлится до 17 сентября. В его основную конкурсную программу вошли восемь фильмов 2016-2017 гг. производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. А в молодежную программу "Новый взгляд" включили пять фильмов. Фильмы-победители получат главную награду форума - "Хрустальный шар".

Председателем жюри основной конкурсной программы фестиваля в этом году стал российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев, вместе с ним судить фильмы основного конкурса будут актриса театра и кино Мария Миронова, дистрибьютор, продюсер и режиссер Изабель Фоше (Великобритания), кинорежиссер и педагог Се Фэй (Китай). Им предстоит определить победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий". Жюри молодежного конкурса возглавила российская актриса и телеведущая Анна Цуканова- Котт.

Организаторы фестиваля также представят зрителям фильмы внеконкурсных программ. Так, программа "Поздняя премьера" соберет лучшие картины, которые получили признание на отечественных и международных кинофорумах, но не были показаны в Забайкалье. В программу "Забайкальские жемчужины" войдут фильмы, сделанные в регионе за последние шесть лет, а в программу "Контекст" - картины, снятые в Китае, Монголии, Японии и странах Средней Азии.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.