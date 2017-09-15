ОАК запретила строить мусороперерабатывающий завод вблизи аэродрома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) отказалась согласовать строительство в Новосибирске мусоросортировочного комплекса вблизи одного из своих аэродромов. Официальный ответ компании в пятницу опубликовал на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, который неоднократно выступал с критикой этого проекта.

"Чтобы поставить жирную точку в этом затянувшемся споре, мы направили запрос собственнику, который должен давать согласование. Там ответили однозначно: запрещено строить", - сообщил ТАСС Агеенко.

В письме сообщается, что концессионер строительства ООО "Экология-Новосибирск" подал заявку на согласование еще в середине июля.

"По итогам рассмотрения указанной заявки дано заключение об отказе согласования строительства мусоросортировочного комплекса в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством", - сообщается в документе.

Проект предполагает строительство одного из двух полигонов (ТКО "Раздольное) на расстоянии 14,2 км от аэродрома Новосибирск (Ельцовка), собственником которого является дочернее предприятие ПАО "ОАК" - ПАО "Компания "Сухой". При этом федеральные правила использования воздушного пространства РФ не позволяют располагать привлекающие большое скопление птиц объекты ближе, чем за 15 км.

"Мусорная концессия"

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов Новосибирская область заключила в июле 2016 года. Стоимость проекта - 6,5 миллиарда рублей.

Компания-концессионер "Экология-Новосибирск" обязуется до 2019 года за свой счет создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, депутаты обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

В свою очередь экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта.

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно. В 2011 году представители мэрии заявляли, что найден частный инвестор, который построит три таких предприятия в городе, но проект не был реализован.

Единственное в городе предприятие по переработке отходов мощностью 425 тысяч кубометров мусора в год было открыто в 2006 году. Однако из-за того, что тариф на переработку мусора на нем был гораздо выше, чем стоимость приема отходов на свалках, управляющие компании отказывались возить на него отходы, и завод оказался убыточным. На проектную мощность он так и не вышел.