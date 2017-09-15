Уральские расчеты С-300 проведут учебные стрельбы на полигоне в Бурятии в конце сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на Урале, в конце сентября проведут стрельбы в рамках учений на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие подразделений войск ПВО совершили многокилометровый марш комбинированным способом протяженностью более 4 тыс. км с Урала к месту розыгрыша практических действий в Бурятию. Уральские расчеты С-300 заступят на боевое дежурство назначенного района. В конце сентября в ходе учений будет разыграно несколько тактических эпизодов с боевой стрельбой по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара", - рассказали в пресс-службе.

В ЦВО добавили, что налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", которые обладают скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.

Ранее в пятницу сообщалось, что расчеты С-300 Восточного военного округа уже успешно выполнили 10 пусков на полигоне Телемба с участием истребителей Су-30СМ.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/ с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.