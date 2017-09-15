Полицейские изъяли на теплоходе в Красноярске 1,5 тонны ценной рыбы

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники сибирского линейного отдела полиции совместно с представителями Енисейского управления Росрыболовства изъяли на теплоходе в Красноярске около 1,5 тонн рыбы ценных пород. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД России.

"В ходе рейдовых мероприятий на реке Енисей в трюме грузового теплохода обнаружено и изъято 62 мешка с рыбой ценных пород. Проведенное исследование показало, что рыба относится к видам осетр сибирский общим весом 590 кг и стерлядь общим весом 985 кг", - говорится в сообщении.

Груз перевозился капитаном судна из Туруханского района в Красноярск. Возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку рыб ценных пород, занесенных в Красную книгу России. Общий ущерб составил 835 тыс. рублей. Перевозчикам рыбы грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.