Детсад в Новосибирске выплатит 3 млн рублей за моральный вред родителям погибшей девочки

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Новосибирска обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки, погибшей на его игровой площадке. Каждый из родителей получит по 1,5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Физические и нравственные страдания в связи с трагической гибелью дочери родители оценили в 5 млн рублей. Решением суда требования истцов удовлетворены частично. С детского сада в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1, 5 млн рублей (всего 3 млн рублей - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в июне 2016 года Первомайский суд признал воспитателя детского сада Кристину Керобян виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Позже апелляционная коллегия Новосибирского областного суда смягчила приговор, заменив содержание в колонии-поселении на ограничение свободы.

Четырехлетняя девочка погибла 7 декабря 2015 года во время утренней прогулки на площадке детсада. Воспитатель, вопреки инструкции, оставила воспитанницу без наблюдения, девочка просунула голову между ступенями горки, расположенной на игровой площадке, не смогла самостоятельно освободиться и задохнулась.

В ходе расследования были выявлены грубые нарушения должностных инструкций и нормативно-правовых актов, допущенные сотрудниками детского учреждения, в том числе руководителем. По представлению регионального следственного управления воспитатель детсада была уволена, а и. о. заведующего объявлен выговор. Кроме того, постановлением Первомайского райсуда детское учреждение было привлечено к административной ответственности.