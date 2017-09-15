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Около 600 млн рублей необходимо на ремонт мостов автодороги из Тувы в Хакасию

Сибирь
15 сентября, 11:12 UTC+3 ТАСС

Преимущественно дорогой пользуются хакасские предприниматели, которые везут нефтепродукты в Монголию

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ТАСС, 15 сентября. Около 600 млн рублей потребуется на ремонт мостов на аварийной дороге Ак-Довурак - Абаза - главной транспортной артерии, связывающей западную часть Тувы с Хакасией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в правительстве Тувы.

Длина дороги - 345 км, четыре моста на ней требуют срочного ремонта. Пассажирские перевозки на трассе запрещены. "Дорога в аварийном состоянии, только ремонт мостов на этой трассе оценивается в порядка 600 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Дорожный фонд Тувы составляет всего 800 млн рублей. Глава республики Шолбан Кара-оол начал переговоры с руководителем Хакасии Виктором Зиминым по вопросу финансирования Хакасией ремонта дороги Абаза - Ак-Довурак. "Преимущественно ею (дорогой) пользуются хакасские предприниматели, которые везут нефтепродукты в Монголию. <...> На мой взгляд, здесь есть повод для переговоров", - приводит пресс-служба его слова.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что планируются переговоры о строительстве дороги из Тувы в Кош-Агач (Республика Алтай). "На уровне министров обсуждения уже прошли, скоро будет встреча глав нашей республики и Алтая. Наша сторона инициирует начало работ по технико-экономическому обоснованию проекта", - сказал он.

По словам Кара-оола, это доступ к большой магистрали, дающей возможность выхода на международный пункт "Ташанта", выход на Республику Алтай и Новосибирскую область. "Там срезается целых 300 км", - уточнил он.

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