В Кемерове построят жилой микрорайон площадью 224 тыс. кв. м за 9 млрд рублей

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КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области в 2018 году приступит к возведению в столице Кузбасса жилого микрорайона на месте бывшего военного училища связи, территорию которого после неудачной попытки продажи передали региональному застройщику. Об этом сообщила в пятницу журналистам директор фонда Юлия Шматок.
Кемеровское высшее военное училище связи было закрыто в 2009 году. После чего часть его территории была передана региону из ведения Минобороны. Участок в 2014 году выставлялся на аукцион с начальной ценой в 580 млн рублей, однако ни одной заявки не поступило. После этого комитет по управлению госимуществом региона передал участок фонду. Шматок уточнила, что расположенные на участке здания и постройки демонтировали.
"В начале 2018 года планируется зайти на площадку", - сказала она, добавив, что всего на участке будет построено 224 тыс. кв. м жилья - 17 домов по 12 и 16 этажей. Этот проект застройки станет одним из крупнейших для Кемерово.
Директор фонда добавила, вложения в проект составят порядка 9 млрд рублей. Она уточнила ТАСС, что реализация проекта может занять около 8-9 лет. На площадке предусмотрено строительство двух детсадов и одной школы на 850 мест, которые не входят в стоимость проекта.