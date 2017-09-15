Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кемерове построят жилой микрорайон площадью 224 тыс. кв. м за 9 млрд рублей

Сибирь
15 сентября, 13:10 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 15, сентября. /ТАСС

Новое жилье появится на территории бывшего Кемеровского высшего военного училища связи, которое было закрыто в 2009 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области в 2018 году приступит к возведению в столице Кузбасса жилого микрорайона на месте бывшего военного училища связи, территорию которого после неудачной попытки продажи передали региональному застройщику. Об этом сообщила в пятницу журналистам директор фонда Юлия Шматок.

Кемеровское высшее военное училище связи было закрыто в 2009 году. После чего часть его территории была передана региону из ведения Минобороны. Участок в 2014 году выставлялся на аукцион с начальной ценой в 580 млн рублей, однако ни одной заявки не поступило. После этого комитет по управлению госимуществом региона передал участок фонду. Шматок уточнила, что расположенные на участке здания и постройки демонтировали.

"В начале 2018 года планируется зайти на площадку", - сказала она, добавив, что всего на участке будет построено 224 тыс. кв. м жилья - 17 домов по 12 и 16 этажей. Этот проект застройки станет одним из крупнейших для Кемерово.

Директор фонда добавила, вложения в проект составят порядка 9 млрд рублей. Она уточнила ТАСС, что реализация проекта может занять около 8-9 лет. На площадке предусмотрено строительство двух детсадов и одной школы на 850 мест, которые не входят в стоимость проекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама