Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке Стрелка

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края дали застройщикам три недели, чтобы доделать жилье для погорельцев в поселке Стрелка, ввод которого затягивается из-за дождей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

Ранее власти заявляли, что новые дома должны быть построены до середины сентября. Однако застройщики во время визита губернатора на объект сообщили, что из-за ливневых дождей им потребуется больше времени для проведения кровельных работ и внутренней отделки домов.

"Власти дали застройщикам еще три недели, чтобы полностью достроить жилье", - сказал собеседник агентства.

В мае пожар уничтожил в поселке Стрелка 34 дома (большая часть - дома на две семьи), без жилья остались 224 человека. Для жителей Стрелки, заявивших о желании остаться в поселке, возводится микрорайон, который будет состоять из 41 отдельного дома.