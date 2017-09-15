Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке Стрелка

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Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке СтрелкаСибирь 15 сентября, 13:55
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КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края дали застройщикам три недели, чтобы доделать жилье для погорельцев в поселке Стрелка, ввод которого затягивается из-за дождей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее власти заявляли, что новые дома должны быть построены до середины сентября. Однако застройщики во время визита губернатора на объект сообщили, что из-за ливневых дождей им потребуется больше времени для проведения кровельных работ и внутренней отделки домов.
"Власти дали застройщикам еще три недели, чтобы полностью достроить жилье", - сказал собеседник агентства.
В мае пожар уничтожил в поселке Стрелка 34 дома (большая часть - дома на две семьи), без жилья остались 224 человека. Для жителей Стрелки, заявивших о желании остаться в поселке, возводится микрорайон, который будет состоять из 41 отдельного дома.