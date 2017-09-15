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В Красноярском крае мужчина приговорен к 300 часам работ за экстремальное воспитание дочки

Сибирь
15 сентября, 14:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, сентября. /ТАСС

Ранее на местных интернет-ресурсах появилась запись, на которой видно, как водитель одной рукой удерживает младенца в открытом окне автомобиля, а другой ведет машину

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КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Житель Зеленогорска приговорен к 300 часам общественных работ за жестокое обращение с дочерью. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю.

"Зеленогорский городской суд приговорил 31-летнего мужчину к 300 часам общественных работ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, на местных интернет-ресурсах появилась запись, на которой видно, как водитель одной рукой удерживает младенца в открытом окне автомобиля, а другой ведет машину. После этого СК возбудил уголовное дело.

Следствие подозревало мужчину в использовании жестоких и недопустимых методов воспитания дочери. Кроме эпизода с машиной было установило, что днем 1 февраля 2016 года мужчина, стоя на краю крыши девятиэтажного дома, на вытянутой руке держал свою трехмесячную дочь за левую ногу вниз головой.

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