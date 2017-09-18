Памятник Николаю II и его сыну в Новосибирске восстановили после повреждения

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НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Памятник царю Николаю II и цесаревичу Алексею на территории собора Александра Невского в Новосибирске восстановили после повреждений, которые оставил атаковавший скульптуру вандал, вооруженный топором. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви.
"Памятник восстановлен и повторно освящен", - сказали в пресс-службе. В митрополии не уточнили, будет ли усилена система наблюдения для предотвращения повторных актов вандализма.
Как сообщалось ранее, следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о вандализме. В ночь на 1 августа этого года сотрудники Росгвардии заметили на территории собора мужчину, который топором наносил удары по памятнику. В результате пострадала фигура цесаревича.
Памятник последнему российскому императору и его сыну был открыт в Новосибирске 16 июля на территории Александро- Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Установка монумента на территории епархии была проведена без согласования с городской администрацией и художественным советом и вызвала неоднозначную реакцию горожан.
Последний российский император Николай II, его супруга и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила членов царской семьи к лику святых как принявших мученическую кончину.