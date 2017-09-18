Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятник Николаю II и его сыну в Новосибирске восстановили после повреждения

Сибирь
18 сентября, 7:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, сентября. /ТАСС

В ночь на 1 августа этого года сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который топором наносил удары по памятнику

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поврежденный памятник императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею на территории собора Александра Невского. Август 2017 года

Поврежденный памятник императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею на территории собора Александра Невского. Август 2017 года

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Памятник царю Николаю II и цесаревичу Алексею на территории собора Александра Невского в Новосибирске восстановили после повреждений, которые оставил атаковавший скульптуру вандал, вооруженный топором. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

"Памятник восстановлен и повторно освящен", - сказали в пресс-службе. В митрополии не уточнили, будет ли усилена система наблюдения для предотвращения повторных актов вандализма.

Как сообщалось ранее, следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о вандализме. В ночь на 1 августа этого года сотрудники Росгвардии заметили на территории собора мужчину, который топором наносил удары по памятнику. В результате пострадала фигура цесаревича.

Памятник последнему российскому императору и его сыну был открыт в Новосибирске 16 июля на территории Александро- Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Установка монумента на территории епархии была проведена без согласования с городской администрацией и художественным советом и вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Последний российский император Николай II, его супруга и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила членов царской семьи к лику святых как принявших мученическую кончину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
4
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
5
Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление
6
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
7
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама