У гражданина Китая в Новосибирске изъяли неразрезанные листы с подлинными гривнами Украины

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НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новосибирские таможенники задержали в аэропорту Толмачево 39-летнего гражданина Китая, который незаконно перевозил поддельные банкноты Молдавии и 920 неразрезанных листов с подлинными украинскими гривнами. Валюта в сумме 4,6 тыс. лей и 819 тыс. гривен изъята, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск - Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения. Заключение эксперта сомнения подтвердили: валюта Молдовы в сумме 4,6 тыс. лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен - подлинными", - говорится в сообщении.
Как к мужчине попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вез в Китай их и поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта"), материалы проверки будут переданы в МВД, сообщает таможня.