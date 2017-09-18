Директора стройфирмы в Новосибирске подозревают в неуплате налогов на 18 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора новосибирской строительной компании ООО "Элестр" по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 18 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области

"Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего директора ООО "Элестр" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2013 года по март 2015 года работники бухгалтерии ООО "Элестр" по указанию подозреваемого для уклонения от уплаты налогов подавали декларации с ложными сведениями о финансовом состоянии организации. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 18,4 млн рублей.

ООО "Элестер" осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений.