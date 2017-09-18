Губернатор Забайкалья пообещала помочь бывшим работникам рудника, объявившим голодовку

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ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что местные власти защитят интересы бывших работников Дарасунского рудника, которые в понедельник объявили голодовку. Она также потребовала, чтобы правоохранительные органы помогли шахтерам, сообщила пресс-служба главы региона.
"Мы будем защищать интересы жителей края. В этой связи я требую, чтобы правоохранительные органы, в компетенцию которых входит данная проблематика, усилили координацию, приняли самые решительные и срочные меры в отношении руководства предприятия и собственника по восстановлению справедливости и законности, безусловно обеспечив права забайкальцев", - заявила Жданова.
Она назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника". "Наши забайкальцы не хотят ничего сверхъестественного. Они требуют выполнения своих законных прав, и мы на их стороне", - добавила губернатор.
Жданова подчеркнула, что голодовка - это акт отчаяния. "И я понимаю, что люди вынуждены были пойти на эту крайнюю меру, поскольку выплаты по исполнительным листам не производятся уже в течение нескольких месяцев", - сказала она.
Губернатор напомнила, что для решения вопросов с задолженностью по зарплате работникам предприятия была создана специальная рабочая группа. "Мы добились, что судебные власти приняли решение в пользу работников предприятия. Но, как мы видим, и наниматель, и собственник цинично уклоняются от исполнения законных решений. Казалось бы, невероятно, но факт - на предприятие не допускаются официальные представители Гострудинспекции", - отметила Жданова.
Ранее сообщалось, что 16 бывших работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, 18 сентября объявили голодовку. Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится предприятие, уточнил, что передача рудника от бывшего владельца ("Южуралзолото" - прим. ТАСС) новому собственнику еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.
17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото" - прим. ТАСС) тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.
На следующий день после переговоров с губернатором Натальей Ждановой горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены.
Кроме того, в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.
Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу. Его потенциальный владелец - компания "Урюмкан".