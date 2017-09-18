Хакасия выделит около 22 млн рублей на поддержку агрокооперативов

ТАСС, 18 сентября. Министерство сельского хозяйства Хакасии направит 21,88 миллиона рублей на выделение грантов, предназначенных для поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов республики. Такая форма поддержки агропроизводителей вводится впервые, сообщили в Минсельхозе республики.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии объявляет о старте конкурса государственной поддержки <...> Общая сумма грантов составляет 21 миллион 880 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что такая форма поддержки в республике вводится впервые.

Гранты предоставляются на развитие материально-технической базы кооперативов - это строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов; приобретение и монтаж оборудования и техники, предназначенных для заготовки, хранения, сортировки, переработки сельскохозяйственной продукции; покупка специализированного транспорта, контейнеров, средства на уплату части взносов по договорам лизинга и другие расходы.

Каждый участник конкурса должен иметь определенные денежные средства: не менее 40 процентов от стоимости проекта, в том числе собственные - не менее 10 процентов.