Хакасия выделит около 22 млн рублей на поддержку агрокооперативов

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ТАСС, 18 сентября. Министерство сельского хозяйства Хакасии направит 21,88 миллиона рублей на выделение грантов, предназначенных для поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов республики. Такая форма поддержки агропроизводителей вводится впервые, сообщили в Минсельхозе республики.
"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии объявляет о старте конкурса государственной поддержки <...> Общая сумма грантов составляет 21 миллион 880 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что такая форма поддержки в республике вводится впервые.
Гранты предоставляются на развитие материально-технической базы кооперативов - это строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов; приобретение и монтаж оборудования и техники, предназначенных для заготовки, хранения, сортировки, переработки сельскохозяйственной продукции; покупка специализированного транспорта, контейнеров, средства на уплату части взносов по договорам лизинга и другие расходы.
Каждый участник конкурса должен иметь определенные денежные средства: не менее 40 процентов от стоимости проекта, в том числе собственные - не менее 10 процентов.