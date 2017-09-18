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Горные мотострелки уничтожили "отряд боевиков" на учениях в Туве

Сибирь
18 сентября, 12:03 UTC+3 ТАСС

В учениях были задействованы около тысячи военных и до 100 единиц техники

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ТАСС, 18 сентября. Около тысячи военных горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного на территории Тувы, приняли участие в учениях под Кызылом, в ходе которых отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе учений горные стрелки отработали ведение разведывательно-поисковых и блокирующих действий в районе нахождения условного незаконного вооруженного формирования. Военнослужащие при поддержке вертолетов армейской авиации отработали нанесение ударов во фланги боевых порядков незаконного вооруженного формирования, вынудив его рассредоточиться, после чего довершили разгром мелких групп. Практические действия отрабатывались в условиях применения противником беспилотников и средств радиоэлектронного подавления", - сказали там.

В учениях были задействованы около тысячи военных и до 100 единиц техники, в том числе транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и бронеавтомобили "Тигр".

В октябре горнострелковые подразделения примут участие в совместных российско-узбекистанских маневрах на полигоне Фориш, а также в учении Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2017" в Казахстане.

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