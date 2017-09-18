Очаг АЧС выявлен в двенадцатом районе Омской области

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) зафиксирована уже в 12 из 32 районов Омской области. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, новый очаг заболевания выявлен в поселке Щербакуль Щербакульского района.

Ранее в регионе из-за распространения вируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Согласно результатам исследований, проведенных в Омской областной ветеринарной лаборатории, в пробах крови и патологического материала от домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве гражданина..., проживающего по адресу: Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пробы направлены для подтверждения диагноза в ФГБУ "Федеральный центр вирусологии и микробиологии" и ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". Как рассказала ТАСС заместитель руководителя омского Россельхознадзора Ольга Матыка, на сегодняшний день все диагнозы, поставленные омской лабораторией, подтвердились, поэтому к карантинным мероприятиям все органы начинают подготовку, не дожидаясь заключения федеральных центров.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского, Калачинского, Исилькульского и Тюкалинского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В области находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тысяч голов) и "Омский Бекон" (150 тысяч) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тысяч, 3 уровень).

О заболевании

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.