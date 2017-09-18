Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

Уэйн Руни лишен водительских прав на два годаСпорт 18 сентября, 13:19
Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузыСпорт 18 сентября, 13:15
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздниковОбщество 18 сентября, 13:13
Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в СибириВ стране 18 сентября, 13:04
Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018Спорт 18 сентября, 13:03
Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнесаЭкономика и бизнес 18 сентября, 13:00
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28Спорт 18 сентября, 12:56
РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафоновСпорт 18 сентября, 12:50
На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Томской области Сергей Жвачкин в понедельник вступил в должность, принеся присягу перед областными депутатами, передает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии инаугурации, которая проходит в областном театре драмы.
"Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей", - произнес Жвачкин слова присяги.
Он поблагодарил жителей региона, оказавших ему поддержку.
Это второй срок Жвачкина: впервые губернатором Томской области он был назначен в 2012 году. Тогда на посту он сменил Виктора Кресса, который руководил регионом с 1991 года. 10 сентября 2017 года жители Томской области впервые за 14 лет выбирали главу региона прямым голосованием. На этих выборах Жвачкин, выдвинутый "Единой Россией", набрал более 60% голосов.
Согласно уставу Томской области, губернатор вступает в должность с момента принесения присяги, текст подписывается губернатором и передается на хранение в Законодательную думу Томской области.