Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Томской области Сергей Жвачкин в понедельник вступил в должность, принеся присягу перед областными депутатами, передает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии инаугурации, которая проходит в областном театре драмы.

"Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей", - произнес Жвачкин слова присяги.

Он поблагодарил жителей региона, оказавших ему поддержку.

Это второй срок Жвачкина: впервые губернатором Томской области он был назначен в 2012 году. Тогда на посту он сменил Виктора Кресса, который руководил регионом с 1991 года. 10 сентября 2017 года жители Томской области впервые за 14 лет выбирали главу региона прямым голосованием. На этих выборах Жвачкин, выдвинутый "Единой Россией", набрал более 60% голосов.

Согласно уставу Томской области, губернатор вступает в должность с момента принесения присяги, текст подписывается губернатором и передается на хранение в Законодательную думу Томской области.