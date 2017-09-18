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Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

Сибирь
18 сентября, 12:18 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, сентября. /ТАСС

На выборах кандидат от "Единой России" набрал более 60% голосов

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

© Егор Алеев/ТАСС

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Томской области Сергей Жвачкин в понедельник вступил в должность, принеся присягу перед областными депутатами, передает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии инаугурации, которая проходит в областном театре драмы.

"Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей", - произнес Жвачкин слова присяги.

Он поблагодарил жителей региона, оказавших ему поддержку.

Это второй срок Жвачкина: впервые губернатором Томской области он был назначен в 2012 году. Тогда на посту он сменил Виктора Кресса, который руководил регионом с 1991 года. 10 сентября 2017 года жители Томской области впервые за 14 лет выбирали главу региона прямым голосованием. На этих выборах Жвачкин, выдвинутый "Единой Россией", набрал более 60% голосов.

Согласно уставу Томской области, губернатор вступает в должность с момента принесения присяги, текст подписывается губернатором и передается на хранение в Законодательную думу Томской области.

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Единый день голосования - 2017
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