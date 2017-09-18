В Абакане заработал новый перинатальный центр

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ТАСС, 18 сентября. Новый перинатальный центр начал прием пациенток в столице Хакасии Абакане, сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.
"Сегодня центр начал прием первых пациенток. Сегодня на 13:00 (9:00 мск) в центр поступили две пациентки, это плановые поступления", - рассказали в министерстве.
В перинатальном центре 150 коек, в том числе 105 акушерских и 45 коек патологии новорожденных и недоношенных детей. В комплексе разместятся педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорожденных. Во всех помещениях установлено современное медицинское оборудование, всего более 3 тыс. единиц. В состав комплекса входят семиэтажный главный корпус, пищеблок, теплая автостоянка, хозяйственный корпус, подземные переходы, общая площадь центра - более 43 тыс. кв. м.
Создание центра обошлось в 3,6 млрд рублей.