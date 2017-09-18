Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Абакане заработал новый перинатальный центр

Сибирь
18 сентября, 12:54 UTC+3 ТАСС

В комплексе за 3,6 млрд рублей разместятся педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорожденных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Новый перинатальный центр начал прием пациенток в столице Хакасии Абакане, сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

"Сегодня центр начал прием первых пациенток. Сегодня на 13:00 (9:00 мск) в центр поступили две пациентки, это плановые поступления", - рассказали в министерстве.

В перинатальном центре 150 коек, в том числе 105 акушерских и 45 коек патологии новорожденных и недоношенных детей. В комплексе разместятся педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорожденных. Во всех помещениях установлено современное медицинское оборудование, всего более 3 тыс. единиц. В состав комплекса входят семиэтажный главный корпус, пищеблок, теплая автостоянка, хозяйственный корпус, подземные переходы, общая площадь центра - более 43 тыс. кв. м.

Создание центра обошлось в 3,6 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
4
Умер оперный певец Зураб Соткилава
5
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28
6
В Чебоксарах "заминировали" сразу 12 зданий
7
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама