В Иркутске в 2017 г. откроется представительство Российского экспортного центра

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ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) откроет до конца года в Иркутской области подразделение для поддержки несырьевого экспорта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
"До конца года в Иркутской области будет открыто региональное обособленное подразделение Российского экспортного центра для поддержки несырьевого экспорта", - сообщила пресс-служба со ссылкой на директора РЭЦ по организации поддержки некрупных экспортеров Бориса Игошина.
Центр будет предоставлять экспортерам Иркутской области услуги страхования, сертификации и кредитования. "Отдельно можно выделить гарантию возврата НДС, что дает возможность быстрого пополнения оборотных средств, это очень важно для экспортеров любого уровня", - сказал Игошин, его цитирует пресс-служба.
По итогам 2016 года экспортный оборот Иркутской области составил около $6,5 млрд, за первые 7 месяцев 2017 года - $3,38 млрд. Регион сотрудничает с партнерами из 100 стран, наиболее крупные партнеры - из Китая, Кореи и Японии.