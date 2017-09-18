Экологи создали резервацию для защиты редких амфибий в Прибайкалье

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ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" оградили участок территории Тажеранской степи в районе Байкала для сохранения краснокнижной монгольской жабы. Резервация позволит защитить редких амфибий от гибели под копытами животных, сообщила в понедельник пресс-служба организации.
"Вокруг озера в Тажеранской степи были установлены 120 столбов с тросами. Огораживание позволит защитить местообитание монгольской жабы, занесенной в Красную книгу Иркутской области, от вытаптывания и предотвратит их гибель под копытами коров, лошадей и овец", - говорится в сообщении.
Помимо монгольской жабы специалисты "Заповедного Прибайкалья" следят за популяцией углозуба сибирского, сибирской и остромордой лягушек, щитомордника, узорчатого полоза и прыткой ящерицы.
"По результатам исследований 2017 года можно сказать, что популяции амфибий и рептилий в Прибайкальском национальном парке находятся в стабильном состоянии, однако подвергаются значительной антропогенной нагрузке и нуждаются в охране", - цитирует пресс-служба начальника отдела науки "Заповедного Прибайкалья" Олега Берлова.