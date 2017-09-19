Томский губернатор продлил полномочия сенатора Виктора Кресса еще на пять лет

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Томский губернатор продлил полномочия сенатора Виктора Кресса еще на пять летСибирь 19 сентября, 6:40
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ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вновь избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин во вторник продлил контракты с десятью своими заместителями и делегировал в Совет Федерации Виктора Кресса, который представлял интересы региона в верхней палате последние пять лет. Об этом сообщила пресс-служба администрация Томской области.
"Сегодня глава региона вновь делегировал в Совет Федерации Федерального собрания России Виктора Кресса, последние пять лет представлявшего исполнительную власть региона в верхней палате российского парламента", - говорится в сообщении.
Также были продлены контракты с десятью заместителями губернатора, в том числе Андреем Антоновым, отвечающим за экономику, Юрием Гурдиным (инвестиционная политика), Игорем Шатурным (промышленность). Контракт был продлен и с управляющим делами администрации области Анатолием Ивановым.
"Кадровые решения я принял, основываясь не столько на личных симпатиях, сколько по результатам работы каждого заместителя и многочисленных встреч в городах и районах. Жители области в целом положительно оценили и эти результаты, и потенциал моей команды. Наши оценки совпали", - отметил Жвачкин, чьи слова приводит пресс-служба.
При этом, как сообщалось ранее, в пятницу в связи с окончанием срока действия служебных контрактов ушли в отставку два заместителя губернатора - отвечавший за социальную политику Чингис Акатаев и Михаил Сонькин, который курировал научно-образовательный комплекс и инновационную политику.
Жвачкин был назначен губернатором Томской области в 2012 году, сменив на этом посту Виктора Кресса, который руководил регионом с 1991 года. 10 сентября 2017 года жители Томской области впервые за 14 лет выбирали главу региона прямым голосованием. На этих выборах Жвачкин, выдвинутый "Единой Россией", набрал более 60% голосов.