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Более 1,5 тысячи военных наведут четыре моста через Енисей на учениях в Хакасии

Сибирь
19 сентября, 7:50 UTC+3 ТАСС

Через реку под прикрытием армейской авиации будут переправлены эшелоны с тяжелой гусеничной техникой и колонны автомобильной техники

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ТАСС, 19 сентября. Более 1,5 тысячи человек примут участие в учениях военных железнодорожников в Хакасии, где им предстоит навести через Енисей четыре моста общей протяженностью в 1 тысячу метров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений, противник с помощью высокоточного оружия разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан", - пояснили в пресс-службе.

"Военные железнодорожники в ходе учения наведут четыре моста общей протяженностью 1 тысяча метров и установят свыше 10 км железнодорожного пути", - уточнили в округе. Основным этапом мероприятия станет наведение наплавного моста протяженностью более 450 метров, по которому под прикрытием армейской авиации будут переправлены эшелоны с тяжелой гусеничной техникой и колонны автомобильной техники.

В маневрах будут задействованы более 550 единиц военной и специальной техники.

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