В Забайкалье начались учения ПВО по прикрытию военных объектов

ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Командно-штабные учения радиотехнических и зенитно-ракетных частей объединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) по прикрытию объектов Министерства обороны начались в Забайкальском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВВО.

"В рамках учений зенитчики совершили многокилометровый марш на мобильных зенитно-ракетных системах (ЗРС) С-300 в заданный район, где выполнили мероприятия по обустройству позиций и развертыванию полевых пунктов управления", - говорится в сообщении.

В ходе практической части учений военнослужащие радиотехнических войск отработают обнаружение, классификацию и сопровождение групповых воздушных целей, имитирующих массированный авиационный удар условного противника, и выдачу целеуказаний для расчетов ЗРС С-300. Подразделения зенитно-ракетных войск, в свою очередь, уничтожат аэродинамические цели электронными пусками ракет.

К учениям привлечены около 200 человек, задействовано более 40 единиц техники.