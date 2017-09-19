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Губернатор Новосибирской области назначил главу нового министерства природных ресурсов

Сибирь
19 сентября, 9:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС

Александр Дубовицкий ранее семь лет занимал пост главы Сузунского района

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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил главу созданного на прошлой неделе министерства природных ресурсов и экологии региона. Им стал Александр Дубовицкий, ранее возглавлявший администрацию Сузунского района.

"Сегодня глава области Владимир Городецкий представил и. о министра сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды. До назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области", - сообщила во вторник пресс- служба правительства Новосибирской области.

Кандидатура Дубовицкого и структура нового министерства должны пройти согласование в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее письмо уже подготовлено для направления в федеральное министерство.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области было создано на базе трех департаментов: лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 12 сентября. Это решение объясняется необходимостью централизации управленческих функций и оптимизации структуры исполнительных органов власти.

"Единая структура призвана позволить проводить более эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, лесных отношений, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания", - сообщает пресс-служба.

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Городецкий, Владимир Филиппович
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