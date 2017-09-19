Выборы мэра Красноярска пройдут 24 октября

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Городской совет Красноярска планирует выбрать мэра на сессии 24 октября, до этого пройдет конкурс среди претендентов на пост главы города. Об этом во вторник ТАСС сообщили представитель пресс-службы Горсовета.

Полномочия действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова истекли 10 сентября. Новый глава города впервые будет избран депутатами городского совета, а не на прямых выборах.

"Внеочередная сессии Городского совета назначила на 11 октября конкурс на пост мэра. Само избрание главы города планируется на 24 число", - сказал собеседник агентства.

С четверга претенденты на пост мэра смогут подать заявки. Конкурсная комиссия, состоящая из пяти членов от Горсовета и пяти человек, рекомендованных губернатором Красноярского края, отберет из их числа кандидатов, из которых депутаты и выберут мэра.

Как сообщал ТАСС ранее, действующий глава Красноярска был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Согласно изменениям, мэр избирается городским советом из числа отобранных специальной конкурсной комиссией кандидатов. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.