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Генподрядчиком четвертого моста в Новосибирске может стать компания из Москвы

Сибирь
19 сентября, 12:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС

"Сибирская концессионная компания", которая профинансирует строительство моста, не рассматривает в качестве генподрядчика компании из Сибири

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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. "Сибирская концессионная компания", которая профинансирует строительство четвертого моста в Новосибирске, не рассматривает в качестве генерального подрядчика компании из Сибири, в частности, "Сибмост", сообщил во вторник журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков. По его словам, среди возможных вариантов - компания, ведущая крупные проекты в Москве.

"Пока говорить о выборе генподрядчика рано, идет стадия переговоров, но концессионер не рассматривает компанию "Сибмост" (выступала генподрядчиком строительства Бугринского моста через Обь - прим. ТАСС). Есть у них другая компания, достаточно крупная и известная, которая ведет много объектов в Москве и Московской области", - сказал Раков. Название компании он не уточнил.

По словам Ракова, местные компании смогут участвовать в проекте в качестве субподрядчиков. "У наших местных организаций есть опыт выполнения специализированных работ - строительству тоннелей, переносу коммуникаций. У "Сибмоста" сложное финансовое положение, но если он что-то сможет выполнять, его будут привлекать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, "Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, в дело вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба.

Проект четвертого моста

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Мост будет строиться на условиях концессии. Стоимость проекта определена в размере около 35 млрд рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 млрд рублей, 3,8 млрд рублей на подготовку площадки будет направлено из бюджета региона, остальное обеспечат средства концессионера. Под снос в месте строительства попадает около 300 объектов, 74 из них - жилые здания.

Чтобы обеспечить доход концессионера, проезд по мосту будет платным. Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Его победителем стала "Сибирская концессионная компания", принадлежащая дочерней структуре Газпромбанка.

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