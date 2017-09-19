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Сотрудница соцзащиты в Иркутской области осуждена условно за хищение денег у сирот

Сибирь
19 сентября, 12:59 UTC+3 ТАСС

Женщине удалось получить 261,6 тыс. руб. и 300 тыс. руб., принадлежавших двум несовершеннолетним

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ТАСС, 19 сентября. Катангский районный суд вынес обвинительный приговор заместительнице начальника управления Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за хищение средств со счетов несовершеннолетних, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Имя госслужащей прокуратура не раскрывает.

Она признана виновной в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Суд установил, что в 2016 году чиновница обратилась в отделение Сбербанка с поддельными документами для снятия денег. Ей удалось обмануть сотрудницу банка и получить 261,6 тыс. руб. и 300 тыс. руб., принадлежавших двум несовершеннолетним. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась.

Для восстановления прав детей прокуратура направила в суд два иска о взыскании с осужденной ущерба, включая неполученный доход на общую сумму 366,6 тыс. руб. Они были рассмотрены судом и удовлетворены.

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