Полтонны ухи сварят на фестивале омуля на Байкале

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ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Организаторы Фестиваля омуля на Байкале, который пройдет 30 сентября в поселке Листвянка Иркутской области, планируют сварить полтонны ухи из байкальской рыбы и привлечь к ее приготовлению участников праздника, которых ожидается около 2 тысяч. Об этом сообщает Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири.
"Все гости фестиваля омуля смогут принять участие в приготовлении 500 литров ухи из байкальской рыбы, а после попробовать ее", - говорится в сообщении.
На фестивале можно будет купить продукты и товары от местных производителей, принять участие в мастер-классах и развлекательных программах с призами и подарками.
В этом году фестиваль пройдет в третий раз. По данным организаторов, в первом фестивале омуля в 2015 году приняли участие около 400 человек.
Ранее сообщалось, что Росрыболовство и Минприроды РФ намерены с 2018 года запретить промышленный вылов омуля на Байкале на три года - по их данным, биомасса омуля уменьшилась в 2008-2015 гг. с 20 тыс. тонн до 10 тыс. тонн, такую динамику называют критической с риском полного исчезновения омуля в течение нескольких лет. Причиной ученые считают общую экологическую ситуацию, маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху, а также браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал в 1969-1982 гг.