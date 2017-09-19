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ТОР на Алтае может дать бюджету до 1,4 млрд рублей

Сибирь
19 сентября, 16:13 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, сентября. /ТАСС

Разместить производства хотят семь инвесторов

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БАРНАУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Отчисления резидентов потенциальной территории опережающего развития (ТОР), которую планируется создать в городе Новоалтайске Алтайского края, в перспективе могут составить 1,4 млрд рублей. Заявка региона на создание ТОР представлена в Минэкономразвития РФ.

"Намерения разместить новые и расширить действующие производства в границах территории опережающего социально-экономического развития Новоалтайска подтвердили семь инвесторов. Предварительно положительный эффект от заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования ТОСЭР превысит 1,4 млрд рублей. Заявка на создание ТОСЭР направлена в Минэкономразвития РФ", - сообщили во вторник в Минэкономразвития региона.

Там отметили, что решение создать ТОР в Новоалтайске может быть принято правительством РФ после одобрения заявки комиссией Минэкономразвития России по вопросам создания и функционирования ТОР на территориях монопрофильных муниципальных образований. Механизм ТОР позволит повысить инвестиционную привлекательность моногорода, создавать новые рабочие места и пополнять городской бюджет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рассчитывают на создание ТОСЭР в двух городах: Новоалтайске - городе с населением 73 тыс. человек, с главным предприятием "Алтайвагон", занимающимся строительством железнодорожных грузовых вагонов. На территории города ведется создание индустриального парка "Новоалтайск Южный" с запланированным объемом инвестиций в 16 млрд рублей - здесь уже действует распределительный центр одного из крупнейших в Сибирском федеральном округе продуктовых ритейлеров "Мария-Ра". Также в регионе рассчитывают на создание ТОР в Заринске - городе с 47 тыс. жителей, градообразующим предприятием которого является "Алтай-Кокс", производящий кокс и химическую продукцию. В моногороде ведется строительство площадки для завода "Русская Кожа" с запланированными инвестициями более 1 млрд рублей. Инвестиционный портфель двух территорий - моногородов Заринска и Новоалтайска составляет 10 млрд рублей.

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