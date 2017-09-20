Инвестор из КНР вложит 750 млн рублей в лесоперерабатывающее предприятие в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /ТАСС/. Китайская компания "МТК- Дженькей" инвестирует в лесоперерабатывающее предприятие в Бурятии около 750 млн рублей, в пригороде Улан-Удэ заложен первый камень будущего комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда регионального развития (ФРР) республики.

"Реализация проекта стоимостью 750 млн рублей рассчитана на восемь лет. Китайская же сторона планирует идти с опережением плана: к 2020 предприятие заработает полностью и станет выпускать до 70 тыс. кубометров пиломатериалов в год", - уточнили в ФРР.

Инвестор уже вложил в проект 22 млн рублей, закуплено необходимое деревообрабатывающие оборудование. "Лес будет заготавливаться в Закаменском и Еравнинском районах Бурятии на общей площади около 226 тыс. га", - отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Проект предполагает создание 200 новых рабочих мест. Претендовать на них, по договору между правительством Бурятии и китайской компанией, вправе лишь российские специалисты. Налоговые отчисления после выхода предприятия на полную мощность составят более 100 млн рублей в год.

По словам гендиректора "МТК-Дженькей" Ли Шубо, инвестор возьмет на себя ответственность за восстановление лесного массива.