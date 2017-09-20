В Забайкалье возбуждено уголовное дело из-за хищения средств на расселение ветхого жилья

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ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Забайкальском крае по факту хищения более 6 млн рублей, выделенных на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.
"Установлено, что в 2015 году администрация одного из городских поселений края и общество с ограниченной ответственностью заключили договор на приобретение 15 жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. На расчетный счет были перечислены более 15 млн рублей. Часть строительных работ подрядная организация выполнила, а неосвоенную часть средств в размере более 6 млн рублей директор компании похитил", - сказали в пресс-службе.
Факт хищения выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Проводится расследование, у подозреваемого изъята служебная документация.