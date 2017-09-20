Последние из пострадавших от пожаров в Сибири семьи получат жилье до 10 октября

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 60 из 500 семей, пострадавших от природных пожаров в Сибири в апреле-мае 2017 года, остаются без постоянного жилья. Пока вопрос с предоставлением квартир полностью решен только в Республике Бурятия, позже всех заселение закончит Красноярский край - до 10 октября.

"Всего необходимо предоставить жилые помещения 500 семьям. В том числе 99 семей подлежат расселению в связи с закрытием поселка Бубновка в Иркутской области. На 19 сентября работа завершена только в Республике Бурятия. В Красноярском крае и Иркутской области работы продолжаются", - сообщил в среду в ходе совещания в Новосибирске полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уточнил, что в его регионе без жилья остались 183 семей. 70 квартир, купленных на вторичном рынке уже заселены. В Канске для погорельцев построен дом на 60 квартир, 13 сентября он был заселен, еще 7 семей вселятся в соседнюю новостройку до конца сентября.

Для 41 семьи, решившей остаться в горевшем Лесосибирске, строится специальный коттеджный поселок. Сдача в эксплуатацию перенесена с 15 сентября на 10 октября: проект потребовал существенного увеличения финансирования - в 2,5 раза, общая сумма составила 510 млн рублей.

"Закончим, крайний срок 10 октября. Люди понимают, благодарят", - сказал Толоконский. Он объяснил задержку в том числе большим объемом работ.

В Иркутской области жилье уже приобрели 168 человек, без домов остаются еще 40. Из них погорельцев - 17 семей, остальные оказались без жилья в связи с переселением поселка Бубновка.

Пожары в Сибири

Как сообщалось ранее, в результате пожаров 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть Красноярского края сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли. При пожаре в Бубновке Иркутской области, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Власти Иркутской области приняли решение перенести поселок, поскольку в нем сгорели детский сад, школа, почта и не осталось социальных объектов и рабочих мест. 28 апреля из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха возле села Черемушки в Республике Бурятия началось возгорание, оно мгновенно перекинулось на село, от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 домов.

4 августа вопрос обеспечения жильем погорельцев затронул на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин. Он поручил заселить всех в срок до 30 сентября.