В Юрге открылся завод по производству форели за 750 млн руб.

ЮРГА /Кемеровская область/, 20 сентября. /ТАСС/. "Сибирская инвестиционная группа" - первый резидент территории опережающего социально-экономического развития кузбасского моногорода Юрга - открыла завод по выращиванию радужной форели в системе замкнутого водоснабжения, передает корреспондент ТАСС с запуска предприятия.

В среду ввели первую очередь завода мощностью 1007 тонн в год, построенного на площадках бывшего "Завода Дормаш". "Общая стоимость проекта на сегодняшний день составила около 750 млн рублей <…>, окупаемость проекта - по расчетным показателям 6 лет. Ожидаемая годовая выручка - 400 млн рублей в год, прибыль - 170 млн", - сказал гендиректор компании Борис Горшунов.

На площадке завода, где работает 51 человек, расположено 32 бассейна, первой продукцией будет охлажденная форель весом 350 граммов, которую получат в декабре. Себестоимость планируется в размере 170-200 рублей за кг.

По данным компании, предприятие оснащено автоматическими системами контроля: температуры, содержания кислорода в воде, а также системами водоочистки и биофильтрации. Автономность и энергетическую безопасность обеспечивает собственный энергоблок на основе когенерационной установки производства компании Bosch (Германия), работающей на газе. Помимо электричества установка вырабатывает тепло, что позволило более чем в пять раз уменьшить расходы на электроэнергию и отопление.

Перспективы завода

Как рассказал Горшунов, в 2018-2019 гг. планируется приступить к строительству и запуску второй очереди завода. Универсальные технологии, примененные на заводе, позволяют выращивать до 10 различных видов рыбы: осетр, муксун и так далее. По его данным, в итоге мощность "при запуске цехов второй очереди возрастет до 2,5 тыс. тонны рыбы в год".

Как сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, внутренний рынок потребления форели и семги, по оценкам экспертов, составляет 100-150 тыс. тонн в год. "Это колоссальный рынок", - добавил он. По его оценкам, будущее рыболовства за крупными промышленными производителями, которые смогут закрыть эти потребности.

Ранее сообщалось, что итоговые вложения в проект по выращиванию рыбы в Юрге оцениваются в 1,7 млрд рублей. Инвестором проекта выступает лизинговая компания "Трансфин- М". По словам первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, это первый реализованный проект в ТОР моногорода Юрга.

О моногороде

Юрга расположена на севере Кемеровской области. Развитие города напрямую связано с Юргинским машиностроительным заводом, где в советское время из 60 тысяч трудоспособного населения 25 тысяч работали на этом предприятии. Возникшие в 1990-х годах экономические трудности и спад производства на заводе привели к ухудшению ситуации в Юрге.

С 2010 года в городе ведется активная работа по диверсификации экономики. Весной 2015 регион подписал соглашение с Фондом развития моногородов о выделении средств господдержки на строительство необходимой инфраструктуры в Юрге. В августе 2016 года ввели коллектор за 137 млн рублей, им будут пользоваться около 50 крупных и мелких предприятий города. Летом 2016 года Юрга получил статус территории опережающего развития.