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Прокуратура потребовала конфисковать у экс-депутата горсовета Омска недвижимость в ФРГ

Сибирь
20 сентября, 11:01 UTC+3 ОМСК ОМСК 20, сентября. /ТАСС

По данным ведомства, стоимость недвижимости в Дюссельдорфе составляет более 37,5 млн рублей, сведений о происхождении доходов, на которые было приобретено имущество, не предоставлено

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ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура города Омска через суд потребовала конфисковать у бывшего первого заместителя председателя омского горсовета Василия Мамонтова и его супруги недвижимость в немецком городе Дюссельдорфе, приобретенную на неподтвержденные доходы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

Ряд омских СМИ сообщали о проведенной в отношении Мамонтова проверке в конце июня 2017 года. Впервые он был избран в омский горсовет в 2002 году, а в 2012 году прошел в парламент в третий раз и стал первым заместителем председателя совета. 21 июня 2017 года депутат подал заявление об отставке по собственному желанию. Причины такого решения Мамонтов не озвучил.

"В 2015 году бывший первый заместитель председателя омского горсовета и его супруга приобрели недвижимое имущество (квартиру и помещение под машиноместо) в городе Дюссельдорфе на сумму более 37,5 млн рублей. Сведений о происхождении доходов, на которые было приобретено данное имущество, не предоставлено. Прокурор города Омска по результатам проверки направил в суд исковое заявление с требованием обратить в доход РФ это имущество", - отметили в прокуратуре.

Представитель ведомства добавил, что ведомство всегда проверяет справки о доходах и расходах, которые подают депутаты. "В этом случае затраченная сумма существенно превышает доходы супругов за три предшествующих года, отраженные в справках", - пояснил собеседник агентства. Иск находится на рассмотрении в Куйбышевском районном суде Омска.

Это не первый случай, когда прокуратура требует конфисковать у омских депутатов имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. В июле этого года Кировский районный суд Омска по иску ведомства обязал обратить в доход Российской Федерации часть (1/2 доли в праве общей долевой собственности) нежилого помещения, принадлежавшего супруге депутата омского горсовета Евгения Сметанина. Имущество, как утверждала прокуратура, было приобретено на сумму, которая существенно превышала официально задекларированные доходы супругов за три предшествующих года.

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