Су-35 уничтожили крылатые ракеты условного противника на учениях в Бурятии

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаряНаука 20 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Пилоты истребителей Су-35 уничтожили крылатые ракеты условного противника в ходе учений в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе активной фазы летно-тактического учения на полигоне Телемба... летчики новейших истребителей Су-35 пусками ракет "воздух - воздух" уничтожили мишени, имитирующие крылатые ракеты условного противника", - говорится в сообщении. Во время учений самолеты совершили больше 50 вылетов.
Также уничтожение крылатых ракет отработала группировка зенитных ракетных войск объединения ВВС и ПВО округа. Пуски ракет-мишеней Х-55 осуществлялись со стратегического бомбардировщика Ту-95МС.
Во вторник стало известно, что многоцелевой истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии. Также ранее сообщалось, что в частях ВКС РФ проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 Су-35С. В Минобороны РФ уточнили тогда, что испытания включают мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, также оценивалась работа бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления.