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Су-35 уничтожили крылатые ракеты условного противника на учениях в Бурятии

Сибирь
20 сентября, 11:24 UTC+3 ТАСС

Во время учений многоцелевые истребители совершили больше 50 вылетов

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ТАСС, 20 сентября. Пилоты истребителей Су-35 уничтожили крылатые ракеты условного противника в ходе учений в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.

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"В ходе активной фазы летно-тактического учения на полигоне Телемба... летчики новейших истребителей Су-35 пусками ракет "воздух - воздух" уничтожили мишени, имитирующие крылатые ракеты условного противника", - говорится в сообщении. Во время учений самолеты совершили больше 50 вылетов.

Также уничтожение крылатых ракет отработала группировка зенитных ракетных войск объединения ВВС и ПВО округа. Пуски ракет-мишеней Х-55 осуществлялись со стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

Во вторник стало известно, что многоцелевой истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии. Также ранее сообщалось, что в частях ВКС РФ проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 Су-35С. В Минобороны РФ уточнили тогда, что испытания включают мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, также оценивалась работа бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления.

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