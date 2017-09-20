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Курортный сбор в 2018 году в Алтайском крае составит 30 рублей

Сибирь
20 сентября, 11:29 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, сентября. /ТАСС

Планируется, что платить его туристы начнут с 1 мая 2018 года

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Курортный комплекс "Белокуриха"

Курортный комплекс "Белокуриха"

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Сумму курортного сбора в 30 рублей в сутки намерены установить в Алтайском крае в 2018 году на первоначальном этапе введения этой системы поддержки санаторно-курортной инфраструктуры города-курорта Белокуриха, сообщил в среду журналистам в рамках заседания правительства края начальник регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"Мы обсуждали вопрос с санаторно-курортным сообществом, пытаясь найти оптимальный вариант, чтобы не навредить турпотоку и не снизить его, чтобы получить необходимое количество средств и реализовать в ближайшие годы проекты по развитию курортной инфраструктуры. Законом определены на 2018 год верхняя планка - 50 рублей, на последующие годы - 100 рублей. Мы предварительно определили эту планку на уровне 30 рублей. В последующие годы - 50 рублей, т. е. размер сбора - не более 1% от стоимости путевки", - сказал Захаров.

По словам руководителя профильного управления, в соответствии с законом до 1 декабря 2017 года власти края должны принять региональный закон по введению сбора. Платить его туристы начнут с 1 мая 2018 года. На рассмотрение депутатов краевого заксобрания закон поступит в ближайшее время. Экономический эффект от курортного сбора в первый экспериментальный год предполагается на уровне 45 - 50 млн рублей.

"Мы предварительно проводили опросы жителей Белокурихи, среди гостей, определили основные направления расходования средств. Муниципалитет активно работает с жителями и с гостями, чтобы определить необходимые точки направления средств. Это и гостевая, и въездная зона, и появление новых терренкуров и многое другое", - пояснил Захаров.

Как сообщалось ранее, Государственная дума 19 июля 2017 года приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

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