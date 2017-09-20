Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейсовый автобус попал в ДТП под Красноярском

Сибирь
20 сентября, 11:35 дата обновления: 20 сентября, 11:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, сентября. /ТАСС

Информации о пострадавших пока нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Нижний Ингаш, попал в ДТП в Красноярском крае, сообщили в среду в краевом главке МЧС.

"В Уярском районе на 905 км автодороги Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск - Нижний Ингаш. Движение перекрыто в обоих направлениях. Информация уточняется", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло в 14:30 (10:30 мск). Подробностей и информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным ГИБДД, в автобусе находились 19 человек. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. После аварии осмотра у медиков попросили семь человек, в том числе ребенок. Попутным транспортом он был отправлен для осмотра в больницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама