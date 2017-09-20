Рейсовый автобус попал в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Нижний Ингаш, попал в ДТП в Красноярском крае, сообщили в среду в краевом главке МЧС.

"В Уярском районе на 905 км автодороги Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск - Нижний Ингаш. Движение перекрыто в обоих направлениях. Информация уточняется", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло в 14:30 (10:30 мск). Подробностей и информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным ГИБДД, в автобусе находились 19 человек. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. После аварии осмотра у медиков попросили семь человек, в том числе ребенок. Попутным транспортом он был отправлен для осмотра в больницу.