В форуме индустриально-парковых проектов в Новосибирске примут участие 20 регионов

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Международный форум индустриально-парковых проектов InPark-2017 состоится в Новосибирске 4-5 октября, ожидаются представители 20 регионов. Итогом должно стать подписание нескольких соглашений о реализации на территории области высокотехнологичных проектов, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов.

"В этом году на форум приедут около 200 участников из 20 регионов России. Мы ожидаем в гости порядка 3-4 компаний, которые рассматривают Новосибирск как место локализации своего производства. Ранее они не были у нас в регионе", - отметил Зырянов.

Ключевой темой форума в этом году станет применение механизмов развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территории, а также рассмотрение лучших практик работы промышленных парков. Как пояснил Зырянов, Новосибирская область готова поделиться опытом работы на примере создания нового агроиндустриального парка "Искитимский", который уже в 2018 году будет готов принимать первых резидентов.

Седьмой форум индустриально-парковых проектов InPark в этом году соберет экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Кемеровской и Иркутской областей, а также Забайкальского и Алтайского края. Впервые в форуме примут участие гости из Карелии, Дагестана, Приморского края и Сахалина. В прошлом году форум привлек иностранных инвесторов, в частности, предпринимателей из Японии.