В форуме индустриально-парковых проектов в Новосибирске примут участие 20 регионов

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаряНаука 20 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Международный форум индустриально-парковых проектов InPark-2017 состоится в Новосибирске 4-5 октября, ожидаются представители 20 регионов. Итогом должно стать подписание нескольких соглашений о реализации на территории области высокотехнологичных проектов, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов.
"В этом году на форум приедут около 200 участников из 20 регионов России. Мы ожидаем в гости порядка 3-4 компаний, которые рассматривают Новосибирск как место локализации своего производства. Ранее они не были у нас в регионе", - отметил Зырянов.
Ключевой темой форума в этом году станет применение механизмов развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территории, а также рассмотрение лучших практик работы промышленных парков. Как пояснил Зырянов, Новосибирская область готова поделиться опытом работы на примере создания нового агроиндустриального парка "Искитимский", который уже в 2018 году будет готов принимать первых резидентов.
Седьмой форум индустриально-парковых проектов InPark в этом году соберет экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Кемеровской и Иркутской областей, а также Забайкальского и Алтайского края. Впервые в форуме примут участие гости из Карелии, Дагестана, Приморского края и Сахалина. В прошлом году форум привлек иностранных инвесторов, в частности, предпринимателей из Японии.