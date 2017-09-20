Скончался экс-глава Новосибирской области Владимир Казарезов

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Новосибирска, а также бывший руководитель Новосибирской области Владимир Казарезов скончался на 81-м году жизни. Об этом в среду сообщил пресс-центр мэрии города.

С 1985 по 1988 год Казарезов руководил Новосибирском, а с 1988 по 1989 год возглавлял Новосибирскую область. Свои соболезнования семье Казарезова выразил мэр города Анатолий Локоть.

"Вместе с Владимиром Васильевичем ушла важная эпоха нашей истории - эпоха, когда советская промышленность была одной из самых мощных в мире. Став первым секретарем горкома КПСС, Владимир Васильевич тут же возглавил штаб по строительству и вводу в эксплуатацию новосибирского метрополитена. И благодаря его организаторскому таланту, умению зарядить людей своей убежденностью, требовательностью, метро было пущено точно в срок. Вторым знаковым объектом для города стала ТЭЦ-5 - она решала серьезную проблему дефицита энергомощностей", - приводятся в сообщении пресс-центра мэрии слова Локотя.

После ухода в отставку по болезни Казарезов писал книги и преподавал в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Также он активно занимался популяризацией фермерского движения и являлся почетным фермером России.

Соболезнования в связи со смертью Казарезова выразил и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.