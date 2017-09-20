Скончался экс-глава Новосибирской области Владимир Казарезов

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
Лукашенко: военные Белоруссии и РФ на учениях "Запад-2017" достигли поставленных целейМеждународная панорама 20 сентября, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Новосибирска, а также бывший руководитель Новосибирской области Владимир Казарезов скончался на 81-м году жизни. Об этом в среду сообщил пресс-центр мэрии города.
С 1985 по 1988 год Казарезов руководил Новосибирском, а с 1988 по 1989 год возглавлял Новосибирскую область. Свои соболезнования семье Казарезова выразил мэр города Анатолий Локоть.
"Вместе с Владимиром Васильевичем ушла важная эпоха нашей истории - эпоха, когда советская промышленность была одной из самых мощных в мире. Став первым секретарем горкома КПСС, Владимир Васильевич тут же возглавил штаб по строительству и вводу в эксплуатацию новосибирского метрополитена. И благодаря его организаторскому таланту, умению зарядить людей своей убежденностью, требовательностью, метро было пущено точно в срок. Вторым знаковым объектом для города стала ТЭЦ-5 - она решала серьезную проблему дефицита энергомощностей", - приводятся в сообщении пресс-центра мэрии слова Локотя.
После ухода в отставку по болезни Казарезов писал книги и преподавал в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Также он активно занимался популяризацией фермерского движения и являлся почетным фермером России.
Соболезнования в связи со смертью Казарезова выразил и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.